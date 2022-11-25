ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Дивіться найцікавіші моменти поєдинку мундіалю.

У рамках другого туру групового етапу чемпіонату світу-2022 збірна Сенегала здолала Катар із рахунком 1:3.

Номінальні гості забили тричі завдяки голам Діа, Дьєду та Дьєнга. Перший історичний гол Катара на чемпіонаті світу забив Мунтарі.

До вашої уваги відео голів та огляд гри:

Катар — Сенегал 1:3

Голи: Мунтарі, 78 — Діа, 41, Дьєду, 48, Б. Дьєнг, 84



Катар: Баршам — Мігел (Ваад, 81), Мухаммад, Хоухі, Абделькарім Хассан, Ахмед (Машаал, 82) — Аль-Хайдос (Мунтарі, 74), Будьяф (Хатім, 69), Модібо — Алі, Афіф.



Сенегал: Е. Менді — Сабалі, Кулібалі, Якобс (Сіссе, 78), Діалло — Н. Менді (М. Сарр, 77), І. Гує — Діатта (Сісс, 64), Дьєду (Б. Дьєнг, 75), І. Сарр (І. Ндіає, 74) — Діа.



Попередження: Мухаммад, Аль-Хаджрі, Модібо — Діа, Якобс, Сісс.