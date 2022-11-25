ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Футболіст забив найпізніший переможний гол в основний час матчів у фінальних турнірах чемпіонатів світу.

Сьогодні, 25 листопада, Іран виграв у Уельса в матчі 2 туру групового етапу чемпіонату світу з рахунком 2:0. Перший гол на рахунку захисника іранців Рузбеха Чешмі, а крапку в матчі поставив оборонець Рамін Резаеян.

Як повідомляє OptaJoe, гол Чешмі став автором найпізнішого переможного гола в основний час матчів у фінальних турнірах чемпіонатів світу.

Дивитися відео голів та огляд матчу Уельс — Іран можете на Football.ua.