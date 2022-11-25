ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Фахівець оцінив перемогу над Уельсом.

Головний тренер збірної Ірану Карлуш Кейруш прокоментував перемогу у матчі другого туру ЧС-2022 над Уельсом із рахунком 0:2.

"Запевняю вас, що перемога над Уельсом — це лише початок, але нам треба закінчити роботу. Чудовий день для збірної Ірану.

Величезна повага до моїх футболістів. Вони продемонстрували те, що люблять грати у футбол. Наші гравці заслуговують на підтримку від суспільства. Ми хочемо грати для вболівальників", — сказав Кейруш.

Іран набрав перші три очки і займає друге місце у квартеті В. Уельс останній з одним заліковим балом.