Головний тренер збірної Ірану Карлуш Кейруш прокоментував перемогу у матчі другого туру ЧС-2022 над Уельсом із рахунком 0:2.

"Запевняю вас, що перемога над Уельсом — це лише початок, але нам треба закінчити роботу. Чудовий день для збірної Ірану. 

Величезна повага до моїх футболістів. Вони продемонстрували те, що люблять грати у футбол. Наші гравці заслуговують на підтримку від суспільства. Ми хочемо грати для вболівальників", — сказав Кейруш.

Іран набрав перші три очки і займає друге місце у квартеті В. Уельс останній з одним заліковим балом.

Група B
1 Англія Англія 1 3
2 Іран Іран 2 3
3 США США 1 1
4 Уельс Уельс 2 1