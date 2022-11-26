Україна

Football.ua представляє анонс матчу 15 туру розіграшу УПЛ.

Допоки інтрига на груповому етапі чемпіонату світу виключно набирає оберти, українська Прем’єр-ліга поступово дісталась до екватору свого розіграшу, і при цьому намагається конкурувати з міжнародною першістю за глядацьку увагу.

ДИНАМО КИЇВ — МЕТАЛІСТ 1925

СУБОТА, 26 ЛИСТОПАДА, 14:00. ДИНАМО ІМ. В. ЛОБАНОВСЬКОГО, КИЇВ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАКСИМ КОЗИРЯЦЬКИЙ (ЗАПОРІЖЖЯ, УКРАЇНА).

Київське Динамо підійшло до протистояння в рамках п’ятнадцятого туру національної першості на проміжній четвертій сходинці турнірної таблиці, яку воно поділяє з луганською Зорею, маючи при цьому на власному рахунку 26 здобутих очок та ще один матч проти харківського Металіста у запасі, що буде зіграний уже за кілька днів. Таким чином, ми вже можемо з упевненістю констатувати, що від тієї самої жахливої кризи колективу Мірчі Луческу зразка початку поточного сезону не залишилось жодного натяку, і наразі команда румунського фахівця почуває себе значно краще на внутрішній арені, аніж це було, наприклад, два місяці тому.

Убачається так, що завданням на матчі, що залишились до настання Нового року, для "біло-синіх" є боротьба за одноосібне місце позаду пари лідерів в особі донецького Шахтаря та дніпровського Дніпра-1. Погодьтесь, говорити про столичний колектив у такому контексті ще в розпал осінньої частини єврокубкового сезону було в справою на межі фантастики. Однак у чемпіонаті Динамо не програє вже більше місця від моменту тієї самої поразки від донецького Шахтаря в Класичному (1:3), хоча й утрачало очки за цей час за підсумками ігор проти Ворскли (1:1) та Колосу (0:0).

Однак чи стала команда Луческу краще грати в футбол за цей час? Це питання дуже дискусійне, адже тут більш слушним буде запитати про те, чи залишиться румунський тренер і на весінню частину сезону в Динамо? Є всі передумови вважати, що цього може й не статись, а зараз столичний клуб просто взяв собі за правило здобувати потрібні результати, і за рахунок цього вже набувати бодай схожих на колишній свій ігровий манер рис.

І якщо про київське Динамо можна говорити багато й розлого, то щодо харківського Металіста 1925 варто зазначити лише той факт, що ще й досі в цього клубу триває романтичний період початку взаємин із новим тренерським дуетом Едмар – Олег Голодюк на чолі. Чи плідною є подібна співпраця? Варто лишень поглянути на ситуацію в турнірній таблиці та динаміку "жовто-синіх" для того, аби дати схвальну відповідь на це питання.

1925 зараз та ще три тижні тому — це два різних колективи з протилежними настроями та фактично тим самим поглядом на футбол суто з професійної точки зору. Просто це відбувається вже не стомленими від багаторічної співпраці з Валерієм Кривенцовим очима. Нічия в довгоочікуваному харківському дербі проти Металіста (0:0), перемоги над Інгульцем (2:1) та Кривбасом (2:0) — саме ті результати, що їх потребувала команда перед завершенням осінньої частини сезону та просування вгору турнірної таблиці. Наразі це — восьма сходинка, проте можна створити сенсацію та піднятись ще на кілька кроків.

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Мірчі Луческу. Так, на перемогу Динамо Київ пропонується коефіцієнт 1,27, тоді як потенційний успіх Металіста 1925 оцінюється показником 12,50. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 5,40.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Динамо Київ: Бущан — Тимчик, Забарний, Сирота, Дубінчак — Сидорчук, Шепелєв— Циганков, Буяльський, Лонвейк — Бєсєдін.

Металіст 1925: Мозиль — Жичиков, Безуглий, Курило, Капінус — Габелок, Вачіберадзе, Кравченко — Русин, Борячук, Ременюк.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Команди раніше зустрічались поміж собою один раз в УПЛ — рік і два з половиною місяці тому київське Динамо здобуло виїзну перемогу з рахунком 2:0. Голи тоді забивали Віктор Циганков та Денис Гармаш.

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