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Форвард дніпрян поділився своїми думками після гри із Шахтарем.

Нападник Дніпра-1 Артем Довбик прокоментував перемогу своєї команди у матчі 13 туру УПЛ проти донецького Шахтаря (2:1), у якому він забив переможний м'яч.

"Сьогодні команда зіграла один зі своїх найкращих матчів. Ми проявили характер. Незважаючи на кадрові втрати, зіграли дуже якісний матч, і я хочу віддати належне усім хлопцям. А моя справа – забивати голи та приносити перемогу команді.

Ми відчували, що в першому таймі в нас було багато моментів, але м’яч не ліз у ворота. Пропустили необов’язковий гол, але не пали духом, можна так сказати. Гол Піхальонка надав нам ще сил.

Шанси на перше історичне чемпіонство? В нас ще дві гри попереду цього року, і треба на них налаштовуватися. Дійсно, таке є в думках кожного гравця, але нам потрібно підсилюватися. Випало багато гравців, і якби в нас була довша лавка, було б не настільки тяжко.

Попереду ще багато матчів. Чемпіонство, як показує практика, виграється не в таких матчах, тому маємо налаштовуватись на кожну гру", - наводить слова Довбика прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Дніпро-1 — Шахтар.