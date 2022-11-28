Україна

Віталій Пономарьов поділився своїми думками після гри з Олександрією.

Старший тренер Руху Віталій Пономарьов прокоментував нічийний результат у матчі 15 туру УПЛ проти Олександрії (1:1).

"Поєдинок вийшов непростим ще й тому, що він проходив уже за таких погодних умов, коли поле дуже складне. Ми подякували хлопцям за гру, горді за нашу команду. Сьогодні в захисті зіграли футболісти з команди U-19 і показали себе добре.

Незважаючи на те, що ми грали більше півгодини в меншості, зіграли внічию з доволі сильною командою. Олександрія – хороша команда за підбором гравців, вона бореться за найвищі місця в чемпіонаті. Тому ми, звичайно, задоволені грою.

У цій грі дебютував за Рух Денис Підгурський, вийшов на заміну в першому таймі складного матчу. Можу оцінити тільки позитивно його дебют. У нас узагалі восени багато 17-19-річних хлопців дебютували, зіграли добре. Ми грали в меншості проти сильної команди, в таких умовах непросто, але наші футболісти впоралися зі всіма труднощами", - наводить слова Пономарьова прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Олександрія – Рух.