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Гравець Кривбасу — про перемогу над Дніпром-1.

Півзахисник криворізького Кривбасу Назар Волошин підбив підсумки домашньої перемоги над Дніпром-1 — 2:1 у 15 турі VBET Ліги.

"Ми перемогли лідера сезону. Тому тут інші слова зайві. Дуже класно, що нам це вдалось. У попередніх матчах ми втратили дуже багато очок, тому зараз повинні виправлятись. Сьогодні б влаштували тільки перемога, хто б не був нашим суперником. Дуже раді, емоції переповнюють", — цитує футболіста офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, враженнями від поєдинку також поділився "кривбасівець" Роман Дебелко.