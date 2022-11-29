Україна

Коментар форварда Кривбаса.

Нападник Кривбаса Роман Дебелко прокоментував гру проти Дніпра-1 (2:1), в якій йому вдалося відзначитися переможним голом.

Відзначимо, що криворіжці нанесли "спортклубівцям" першу поразку у цьогорічному розіграші чемпіонату України.

"Тільки найпозитивніші та найщиріщі емоції у нас від перемоги у принциповому дербі. Перемогли лідера чемпіонату, який ще не програвав у цьому році. Сильний суперник. Щасливий, що ми сьогодні здобули перемогу, й мені вдалось відзначитись забитим голом.

В плані результату цей гол став для мене найважливішим, він став переможним над хорошим суперником. Але я повинен забивати у кожному матчі.

Ми переглянули момент із пенальті у наші ворота ще у бомбосховищі та розуміли, що буде пенальті. Але я сказав пацанам, що у нас ще увесь матч попереду. Потрібно тільки далі грати. Сказав, що ми можемо. Й ми зрівняли рахунок. У перерві ми також відчували, що гра нам дається та маємо перемагати.

Після мого голу також дивилися VAR, але дякувати Богу все чисто, все супер" — підсумував 29-річний форвард.



Своїми враженнями від гри також поділилися головні тренери команд — Юрій Вернидуб та Олександр Кучер.