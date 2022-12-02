Україна

Український клуб готовий викласти за футболіста близько 4 мільйонів євро.

Вінгер Палмейраса Кевін може продовжити свою кар'єру в українській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє журналіст Андре Ернан у своєму твіттері.

За інформацією джерела, донецький клуб готовий викласти за 19-річного бразильця чотири мільйони євро.

Чинний контракт футболіста розрахований до 2026 року.

Наразі Кевін виступає за молодіжну команду Палмейраса, а також має дві гри за основний колектив. Крім цього, Кевін провів одну гру у складі молодіжної збірної Бразилії.