Україна

За молодого українця було віддано 74 відсотки голосів.

Вінгера донецького Шахтаря Михайла Мудрика було визнано найкращим гравцем "гірників" за підсумками листопада. Про це повідомляє прес-служба клубу.

За результатами голосування за Мудрика було віддано 74% голосів (10 196).

Друге місце в опитуванні посів Дмитро Криськів (2546), а за ним були Георгій Судаков (745) та Валерій Бондар (316). Загалом у голосуванні взяли участь 13803 користувачі.

Минулого місяця Мудрик провів шість поєдинків, у яких забив два м'ячі у ворота Вереса та Ворскли, а також віддав гольову передачу в матчі проти Зорі.

Зазначимо, що Мудрик ставав найкращим у Шахтарі за підсумками вересня та жовтня.

Раніше повідомлялося, що Реал готовий викласти за Мудрика 80 млн євро.