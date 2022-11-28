Україна

Дивіться відео голів та найкращих моментів матчу чемпіонату України 28 листопада 2022, 14:00.

У матчі 15 туру української Прем'єр-ліги лідируючий Дніпро-1 у гостях несподівано поступився Кривбасу (1:2).

Рахунок у матчі було відкрито у середині першого тайму, коли Довбик реалізував пенальті на 22 хвилині. Через п'ять хвилин Волошин зрівняв цифри на табло. Перемогу команді Юрія Вернидуба принесли забиті м'ячі у виконанні Дебелка у середині другого тайму.

Огляд матчу:

Кривбас - Дніпро-1 2:1

Голи: Волошин, 27, Дебелко, 73 – Довбик, 22 (з пенальті).

Кривбас: Сарнавський – Дібанго, В.Вернидуб, Стецьков, Понєдєльнік – Капіч, Банада – Микитишин (Задерака, 66), Татарков (Хомченовський, 76), Волошин (Якімець, 84) — Дебелко.

Дніпро-1: Макс Валеф – Адамюк (Когут, 63), Сваток, Сарапій, Габріель Гомес — Бабенко, Рубчинський (Назаренко, 63) – Гуцуляк (Кононов, 80), Піхальонок (Логінов, 90), Танчик – Довбик.

Попередження: Капич, Банада, Понєдєльнік — Гуцуляк.