Україна

В українській Прем'єр-лізі черговий невеликий скандал.

Кривбас запросив гравців клубної академії, щоб вони побували у ролі болбоїв на матчі УПЛ проти Дніпра-1, після чого основна команда провела з ними спільну вечерю.

Після гри головний тренер дніпрян Олександр Кучер висловив невдоволення діями болбоїв Кривбасу, звинувативши їх у затягуванні часу.

На спільній вечері вихованці академії Кривбасу Сергій Милобог та Олег Чижов розповіли про негативні ситуації під час матчу з Дніпром-1.

"Майже увесь матч представники Дніпра-1 ображали нас, та вигукували нецензурні вислови. А в одному з моментів гравець Дніпра-1 Гуцуляк взагалі вирвав мʼяча з рук. При цьому головний тренер дніпрян просто нецензурно облаяв мене. А дехто з персоналу дніпрян з лави запасних взагалі погрожували нам фізичною розправою. Кричали й з трибун. І це були представники Дніпра-1. І знову мати, лайки та погрози.

Щодо моменту у другому таймі із захисником Дніпра-1 Габріелем Гомесом, то, чесно кажучи, й не хочеться згадувати про те, що він мені сказав та куди послав. Але така поведінка легіонера команди УПЛ просто неприпустима. Я так розумію, що легіонер Дніпра-1 приїхав до України грати у футбол, заробляти собі на життя, але чому він дозволяє собі таку поведінку по відношенню до нас? Так, можливо те, що я не подав мʼяч вчасно, а кинув його на землю, неправильно. Але, сподіваюсь, ситуація, про яку я говорю, хоч трохи мене виправдовує", — сказав Милобог.