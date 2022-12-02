Україна

Юрій Вернидуб розповів про адаптацію на новому місці роботи.

Головний тренер Кривбасу Юрій Вернидуб розповів як прийшов на нове місце роботи та створив конкурентоспроможну команду.

"Скажу так: коли прийшов у команду, команди як такової не було. Так, був Кривбас, але багато футболістів відмовились повертатися з-за кордону. Була молодь, але я бачив, що з цією молоддю буде важко добиватись високих результатів. Тому прийшлось попрацювати на трансферному ринку, особливо влітку. Запрошували футболістів, але коли вони питали, де ми будемо грати та базуватись, ми відповідали, що у Кривому Розі.

Після цього вони відмовляли нам, хоча у нас всі умови: хороша нова база, якісні тренувальні полі. Думаю, якщо б ми грали на Заході України, тоді вони погодились. Тоді лінія фронту проходила близько від Кривого Рогу. Але ми запросили інших гравців. Тих, хто дійсно бажав та не побоявся. Треба було зліпити з цієї команди ту, яка буде давати результат. Потихеньку вийшли на потрібний рівень, почали перемагати. Це головне", — цитує коуча офіційний сайт Кривбасу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Чорноморець — Кривбас.