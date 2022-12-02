ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Сон Хин Мін з капітанською пов'язкою зробив все, щоб вивести команду в 1/8 вперше з 2010 року.

У рамках третього раунду групового етапу чемпіонату світу-2022 збірна Португалії у якості номінальних гостей змагалась із Північною Кореєю. Поєдинок відбувався на стадіоні Едьюкейшн Сіті у місті Аль-Райян. Португалія ще до цього матчу забезпечила собі вихід за групи, а у корейських гравців була можливість поборотись за другу сходинку.

Розпочався поєдинок з обміну небезпечними моментами від обох колективів. Корея намагалась робити загрозу у воріт Кошти, а на четвертій хвилині першу небезпеку створив Канселу, проте захисник перехопив його простріл.

А вже на п'ятій рахунок було змінено. У центрі уваги опинився правий захисник Діогу Далот, який, нарешті, отримав свій шанс вийти з перших хвилин. Він прийняв передачу від Пепе, увірвався у штрафний майданчик, віддав м'яку передачу у центр штрафної на Рікарду Орта, який не схибив з вбивчої позиції — 0:1.

На 17 хвилині Корея відповіла своїм взяттям воріт проте не дуже довго раділи футболісти. Джин Су Кім відмітився забитим м'ячем проте боковий арбітр помітив положення поза грою під час передачі на нього. Розслабилась Португалія я це коштувало їм вже пропущеним голом за правилами. Захисник корейців Йон Гвон Кім під час розіграшу кутового підхопив "круглого" і миттєво пробив по центру воріт. Кошта, теоретично, міг врятувати, але обрав неправильну позицію.

ВБОЛІВАЙ РАЗОМ З HELL ENERGY!

Ще до свистка на перерву Португалія мала декілька можливостей вийти уперед. Десь Нунесу забракло точності, десь Роналду змарнував шикарну нагоду, а ось непоганий постріл з боку Орти, який до цього вже забив, відбив корейський воротар. Так команди і пішли на перерву при рахунку 1:1.

На другий тайм команди вийшли активні та заряджені і пішли моменти. Перший такий відбувся на 57 хвилині в гравців збірної Кореї. Дже Сон Лі не зміг прикластись до м'яча так, як хотів. Його удар був сильний, але занадто неточний і пролетів вбік правої стійки.

Під кінець матчу пішли заміни та темп матчу трохи знизився. Тривало це до 90+1 хвилини. Саме тоді відбувся найважливіший момент поєдинку. Сон Хин Мін віддав дуже розумну та точну передачу на Хван Хі Чхана, який вийшов на заміну у другому таймі. Представник Вулвергемптона завдав потужного удару по центру воріт, який не зміг відбити Кошта — 2:1.

Тож саме Південна Корея та Португалія стали учасниками плей-оф раунду мундіаля з квартету Н.

Корея - Португалія 2:1

Голи: Кім Йон Гвон, 27, Хван Хі Чхан, 90+1 - Орта, 5

Південна Корея: Кім Син Гю — Кім Мун Хван, Кім Мін Дже, Кім Йон Гвон (Сон Чун Хо, 81), Кім Джин Су — Хван Ін Бом, Чон У Йон, Лі Кан Ін (Хван Ий Джо, 81) — Лі Че Сон (Хван Хі Чхан, 66), Сон Хин Мін — Чо Гю Сун (Ю Мін Чо, 90+3).

Португалія: Кошта — Канселу, Пепе, Антоніо Сілва, Далот — Маріу (Бернарду Сілва, 82), Невеш (Леау, 65), Матеуш (Пальїнья, 66) — Орта, Роналду (Сілва, 65), Вітінья (Карвалью, 82).

Попередження: Лі Кан Ін, Хван Хі Чхан.