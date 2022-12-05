Україна

Хавбека львівського клубу прооперували у Польщі.

Півзахисник Руху Богдан Бойчук переніс успішну операцію на коліні. Про це повідомляє прес-служба клубу.

26-річний українець мав проблеми з меніском. На відновлення йому знадобиться близько 3-4 тижнів.

"Почуваюся добре, вже перебуваю вдома. До операції упродовж чотирьох днів перебував у Польщі, наступного дня після неї попросився додому, мені виписали таблетки, уколи. Сказали, що відновлюватимуся 3-4 тижні. Тож на тренувальні збори взимку вже збираюся їхати, якщо все буде йти за планом", — сказав Бойчук.

Нинішнього сезону Бойчук провів 11 матчів, у яких результативними діями не відзначався.

Зазначимо, що свій заключний матч Рух проведе у середу, 7 грудня, о 13:00 за київським часом. Суперників львів'ян буде одеський Чорноморець.