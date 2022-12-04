Україна

Форвард львівського клубу пропустить гру з "моряками" через дискваліфікацію.

Нападник львівського Руху Юрій Климчук поділився своїми очікуваннями перед грою УПЛ проти Чорноморця, яку він пропустить через дискваліфікацію.

Нагадаємо, Климчук отримав червону картку у минулому матчі проти Олександрії (1:1).

"Важко перебувати поза грою. Хочеться допомогти хлопцям, але так сталося, що не зіграю з Чорноморцем, буду підтримувати в роздягальні та на трибунах. Зроблю все, що від мене залежить, перебуваючи поза полем.

Останній поєдинок з Олександрією ми дуже добре зіграли, всі футболісти усвідомлюють, що в нас виходить, можемо грати в хороший футбол, вміємо це робити, тому підходимо до наступного поєдинку з хорошим налаштуванням.

Потрібно вигравати та підніматися вище в турнірній таблиці, бо зараз така ситуація, що один бал вгору, один донизу – і йдуть гойдалки, ніхто не розуміє, як ти в підсумку закінчиш. Тому потрібно перемагати Чорноморець", - наводить слова Климчука прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Рух — Чорноморець відбудеться 7 листопада о 13:00 за київським часом.