Україна

Голкіпер львівського клубу поділився своїми думками перед грою із Чорноморцем.

Воротар львівського Руху Юрій Паньків прокоментував майбутній поєдинок УПЛ проти одеського Чорноморця.

"Усі усвідомлюють важливість наступного матчу, тому відповідально налаштовуємося, знаємо їхню силу та гру. Сподіваюся, що підійдемо до поєдинку в хорошому настрої.

У заключній грі року хочеться максимального результату, зробимо для цього все можливе, налаштуємося, щоби все було добре", - наводить слова Паньківа прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Рух — Чорноморець відбудеться 7 листопада о 13:00 за київським часом.

Після 13 ігор Рух набрав 13 очок і посідає 13 місце у турнірній таблиці УПЛ, а у Чорноморця – 13 ігор та 10 балів.