Воротар львівського Руху Юрій Паньків прокоментував майбутній поєдинок УПЛ проти одеського Чорноморця.

"Усі усвідомлюють важливість наступного матчу, тому відповідально налаштовуємося, знаємо їхню силу та гру. Сподіваюся, що підійдемо до поєдинку в хорошому настрої.

У заключній грі року хочеться максимального результату, зробимо для цього все можливе, налаштуємося, щоби все було добре", - наводить слова Паньківа прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Рух — Чорноморець відбудеться 7 листопада о 13:00 за київським часом.

Після 13 ігор Рух набрав 13 очок і посідає 13 місце у турнірній таблиці УПЛ, а у Чорноморця – 13 ігор та 10 балів.