Голкіпер львівського клубу поділився своїми думками перед грою із Чорноморцем.
Юрій Паньків (праворуч), ФК Рух
04 грудня 2022, 11:16
Воротар львівського Руху Юрій Паньків прокоментував майбутній поєдинок УПЛ проти одеського Чорноморця.
"Усі усвідомлюють важливість наступного матчу, тому відповідально налаштовуємося, знаємо їхню силу та гру. Сподіваюся, що підійдемо до поєдинку в хорошому настрої.
У заключній грі року хочеться максимального результату, зробимо для цього все можливе, налаштуємося, щоби все було добре", - наводить слова Паньківа прес-служба клубу.
Нагадаємо, матч Рух — Чорноморець відбудеться 7 листопада о 13:00 за київським часом.
Після 13 ігор Рух набрав 13 очок і посідає 13 місце у турнірній таблиці УПЛ, а у Чорноморця – 13 ігор та 10 балів.