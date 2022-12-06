Україна

Крім них на нагороду претендують Лонвейк та Ванат.

Київське Динамо запустило голосування серед уболівальників за найкращого гравця "біло-синіх" за підсумками листопада. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Листопад став останнім місяцем 2022 року, в якому команда Мірчі Луческу проводила офіційні матчі.

Минулого місяця кияни провели вісім поєдинків, з яких п'ять виграли (Чорноморець, Олександрія, Інгулець, Верес та Металіст), двічі зіграли внічию (Колос та Металіст 1925), а також один раз програли (Фенербахче).

На нагороду найкращому гравцю місяця претендують воротар Георгій Бущан, півзахисники Віталій Буяльський, Джастін Лонвейк та Віктор Циганков, а також нападник Владислав Ванат.

Взяти участь у голосуванні можна в офіційному каналі Динамо у Telegram.

Після 15 турів Динамо набрало 35 очок займає третє місце у турнірній таблиці УПЛ, відстаючи від Дніпра-1 на п'ять балів, але дніпряни мають гру в запасі. Між ними Шахтар – 30 очок після 13 ігор.