Другое

Голкіпер молодіжної збірної — про перспективи на груповій стадії змагань.

Голкіпер молодіжної збірної України Анатолій Трубін прокоментував результати жеребкування у фінальному турнірі ЄВРО-2023 (U-21)

"Група в нас дуже сильна. На вихід до плей-оф претендуватимуть усі команди, тому на нас чекає цікава й інтригуюча боротьба. Усі захочуть проявити себе на ЄВРО, адже це — вітрина молодіжного футболу. Можу точно сказати, що збірна України зробить усе, аби порадувати своїх співвітчизників", — цитує Трубіна офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, збірна України потрапила до групи B. У цьому квартеті синьо-жовті зіграють із господарем турніру, командою Румунії, а також збірними Іспанії та Хорватії.