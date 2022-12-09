Україна

Володимир Якімець розповів про першу частину сезону УПЛ.

Захисник Кривбасу Володимир Якімець підбив підсумки першої половини сезону в УПЛ, у якій він провів 14 матчів, 12 з яких у стартовому складі.

"Початок сезону виявився для нас гіркуватий. Але на те були причини: формується нова команда. А от в останніх матчах року Кривбас розігрався та видав непоганий результат. Тож у відпустку пішли в цілому з хорошим настроєм.

Завдяки нашим хлопцям, нашим бійцям ЗСУ, серед яких є ультрас Кривбасу, можемо займатись улюбленою справою. Тому хочу щиро подякувати їм за те, що вони роблять для України, захищають нашу неньку від рашистів, низький вам уклін. Ви – наші Герої.

Адаптація у новій команді? Це не перший мій перехід до нового клубу, тому все добре. До того ж, Кривбас прийняв дуже добре, за що я вдячний усьому колективу. Зі всіма хлопцями дружимо, все класно. Підтримка президента клубу завжди допомагає нам у психологічному плані. Кривбас — це одна велика родина.

Я готовий зіграти на будь-якій позиції, де скаже тренер. До того ж, на старті чемпіонату я вже грав зліва. Й до переходу у Кривбас грав здебільшого лівого латераля, тому все добре.

Всі суперники наразі дуже хороші. Тому кожен тур по-своєму складний. Не хотів би виділяти якийсь окремий матч. Усі суперники серйозного рівня", - наводить слова Якімця прес-служба клубу.

Після 15 турів Кривбас набрав 18 очок і посідає дев'яте місце у турнірній таблиці УПЛ.