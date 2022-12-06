Україна

Команда Юрія Вернидуба повернеться до тренувань у першій половині січня.

З 3 грудня футболісти Кривбасу перебувають у відпустці після першої половини дебютного сезону в УПЛ. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Команда Юрія Вернидуба повернеться до тренувального процесу у рамках підготовки до весняної частини сезону УПЛ у першій половині січня.

Нагадаємо, в останньому матчі 2022 року Кривбас мінімально обіграв одеський Чорноморець (1:0).

На зимову перерву криворіжці пішли на восьмому місці у турнірній таблиці УПЛ.