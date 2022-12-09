Гра пройде у суботу, 10 грудня.
Радість гравців Руха після голу Чорноморцю, ФК Рух
09 грудня 2022, 09:35
Львівський Рух на своєму офіційному сайті оголосив про проведення благодійного матчу з польським Відзевом.
Гра пройде у суботу, 10 грудня, о 12:00 за київським часом. Місце зустрічі — заміська база "червоно-біло-червоних" у Вісньовій Ґурі, що приблизно у 20 кілометрах від самого Лодзя. Там Відзев проводить свої тренування.
Відзначимо, що трансляція гри пройде на польському WidzewTV.
Наразі Відзев посідає третє місце у польській Екстраклясі, поступаючись лише Ракуву та Легії. Таку ж кількість очок має Погонь із Щеціна, проте за додатковими показниками колектив із Лодзя йде вище.