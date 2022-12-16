Україна

Україна серед претендентів.

Стало відомо, коли оберуть господаря чемпіонату світу 2030 року. Нагадаємо, що Україна, Іспанія та Португалія подали спільну заявку на проведення світової першості.

Як повідомляється на офіційному сайті ФІФА, рішення по господарях ЧС-2030 буде ухвалено у 2024 році.

Окрім спільної заявки України, Іспанії та Португалії свої кандидатури висунули: Єгипет, Греція та Саудівська Аравія (спільна заявка). Уругвай, Аргентина, Парагвай та Чилі теж хочуть об'єднатись. Також Марокко хоче висунути свою кандидатуру.