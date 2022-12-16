Другое

Це нововведення буде внесено в 2025 році, а сам турнір проходитиме раз на чотири роки.

ФІФА провела чергове засідання, на якому ухвалила зміни у форматі проведення клубного чемпіонату світу. Про це повідомляє прес-служба ФІФА.

З 2025 року у клубному чемпіонаті світу братимуть участь 25 команд. Турнір проходитиме раз на чотири роки.

Також ФІФА підтвердила, що КЧС-2022 пройде у Марокко з 1 по 11 лютого 2023 року за старим форматом.

Зазначимо, що до цих нововведень КЧС проходив щороку і в ньому брали участь 6-7 команд.