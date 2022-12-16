Італія

Нова угода оцінюється у 175 мільйонів євро.

Мілан на своєму офіційному сайті оголосив про новий контракт з титульним спонсором Emirates.

За інформацією Tuttosport, нова угода між "россонері" та авіакомпанією розрахована до літа 2028 року на суму 175 мільйонів євро. Тобто за сезон буде виплачено близько 30-35 млн євро.

Також зазначається, що за попередньою угодою "росонері" отримували 14,5 мільйонів євро на рік.

"Ми дуже пишаємося розширенням партнерства з Emirates та зміцненням наших відносин з найбільшою авіакомпанією у світі. Як і Emirates, Мілан також хоче зміцнити зв'язки з глобальною аудиторією. Ми дуже пишаємося тим, що продовжуємо робити це спільно з брендом, який поєднує різні точки світу зі своєї штаб-квартири в Дубаї. Завдяки цій угоді партнерство між Міланом та Emirates триватиме сумарно два десятиліття, — сказав директор з доходів Каспер Стілсвіг.

Додамо, що співпраця між двома сторонами триває вже понад 15 років.