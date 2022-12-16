ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Аргентинець підтримав свого земляка.

Колишній тренер Тоттенгема і ПСЖ Маурісіо Почеттіно висловився напередодні фіналу чемпіонату світу між Аргентиною та Францією.

"Я аргентинець, я грав за Аргентину і в дитинстві я завжди мріяв виграти чемпіонат світу. Мессі нічим не відрізняється. Я дуже добре знаю, що він мріє підняти цей трофей. Всі в Аргентині і, на мою думку, кожна людина, яка любить футбол, хоче, щоб у неділю Мессі це зробив. Тому що Мессі – це футбол.

І, як він сказав, це буде його остання гра на чемпіонатах світу", – написав колишній тренер ПСЖ для The Athletic.

Нагадаємо, що фінал Аргентина — Франція відбудеться у неділю, 18 грудня, о 17.00. Стежити за подіями цього протистояння ви зможете в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.