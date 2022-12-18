ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Команди готові до історичного протистояння.

О 17:00 на стадіоні Лусаїл Айконік лицем до лиця зійдуться збірні Аргентини і Франції у фінальному матчі чемпіонату світу. Тренери обох колективів визначилися зі стартовими одинадцятками.

Аргентина: Е. Мартінес — Моліна, Ромеро, Отаменді, Акунья — Ді Марія, Де Пауль, Фернандес, Мак Аллістер — Мессі, Альварес.

Запасні: Армані, Рульї, Фойт, Тальяфіко, Гомес, Монтьєль, Паредес, Пеццелья, Паласіос, Корреа, Алмада, Паредес, Родрігес, Дібала, Лаутаро Мартінес.

Франція: Льоріс — Кунде, Варан, Упамекано, Т. Ернандес — Грізманн, Чуамені, Рабьо — Дембеле, Жиру, Мбаппе.

Запасні: Манданда, Ареола, Павар, Конате, Фофана, Дісасі, Гендузі, Коло Муані, Верету, Саліба, Коман, Камавінга, Тюрам.

Гра Аргентина — Франція почнеться о 17:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.