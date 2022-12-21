Україна

Про неприємну ситуацію розповів Сергій Палкін.

Генеральний директор донецького Шахтаря Сергій Палкін в інтерв'ю The New York Times розповів про те, що один із італійських клубів просить ФІФА покарати "гірників" через спірну ситуацію на трансферному ринку.

За словами функціонера, причиною конфлікту є зірваний трансфер минулої зими. Трансфер мав бути здійснений перед війною з рф, але потім сам футболіст вирішив відмовитися від переходу.

Це змусило "гірників" відмовитися від суми в дев'ять мільйонів доларів, але в італійців виникли претензії щодо трансферу, що не відбувся. Гравець продовжив переговори з іншими клубами, але домовитись про перехід не зміг.

При цьому Палкін не став уточнювати ім'я футболіста та клубу, через який виникла суперечка.

Нагадаємо, завтра, 22 грудня, GAS розгляне позов Шахтаря щодо компенсації у розмірі 50 мільйонів євро. "Гірники" незадоволені новим правилом ФІФА для легіонерів, через яке вони втратили кілька гравців.