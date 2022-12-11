Україна

В даний час бразилець виступає за Корінтіанс.

Півзахисник донецького Шахтаря Майкон може продовжити виступати у складі Корінтіансу. Про це повідомляє Globo Esporte.

За інформацією джерела, керівництво українського клубу не має наміру продовжувати орендну угоду, а чекає від бразильської команди пропозиції щодо повноцінного трансферу футболіста.

Корінтіанс хоче зберегти Майкона у своєму складі, але не готов виплатити сім мільйонів євро.

Також відзначається, що Майкон буде готуватися до нового сезону у складі бразильського клубу, тоді як його оренда розрахована до 31 грудня. Його контракт з "гірниками" розрахований до літа 2025 року.

Минулого сезону Майкон провів 26 поєдинків, у яких забив два м'ячі.