В даний час бразилець виступає за Корінтіанс.
Майкон, Getty Images
11 грудня 2022, 18:58
Півзахисник донецького Шахтаря Майкон може продовжити виступати у складі Корінтіансу. Про це повідомляє Globo Esporte.
За інформацією джерела, керівництво українського клубу не має наміру продовжувати орендну угоду, а чекає від бразильської команди пропозиції щодо повноцінного трансферу футболіста.
Корінтіанс хоче зберегти Майкона у своєму складі, але не готов виплатити сім мільйонів євро.
Також відзначається, що Майкон буде готуватися до нового сезону у складі бразильського клубу, тоді як його оренда розрахована до 31 грудня. Його контракт з "гірниками" розрахований до літа 2025 року.
Минулого сезону Майкон провів 26 поєдинків, у яких забив два м'ячі.