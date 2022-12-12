Український футболіст може змінити клуб цієї зими.
МИХАЙЛО МУДРИК, ФК ШАХТАР
12 грудня 2022, 21:55
Вінгер збірної України та донецького Шахтаря Михайло Мудрик може змінити клуб у зимове трансферне вікно. Про це повідомляє журналіст Тарік Панджа у своєму твіттері.
За інформацією джерела, минулого тижня представники Шахтаря побували в Лондоні, де провели попередні переговори щодо Мудрика та кількох інших своїх гравців.
Зазначається, що у послугах українського вінгера зацікавлений не один клуб, а чотири. Поки про жодні домовленості не йдеться, але процес пішов.
Раніше повідомлялося, що Мудрика хоче підписати лондонський Арсенал.
Нинішнього сезону Мудрик провів 18 поєдинків, у яких забив десять голів та віддав вісім гольових передач.