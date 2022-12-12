Україна

Український футболіст може змінити клуб цієї зими.

Вінгер збірної України та донецького Шахтаря Михайло Мудрик може змінити клуб у зимове трансферне вікно. Про це повідомляє журналіст Тарік Панджа у своєму твіттері.

За інформацією джерела, минулого тижня представники Шахтаря побували в Лондоні, де провели попередні переговори щодо Мудрика та кількох інших своїх гравців.

Зазначається, що у послугах українського вінгера зацікавлений не один клуб, а чотири. Поки про жодні домовленості не йдеться, але процес пішов.

Раніше повідомлялося, що Мудрика хоче підписати лондонський Арсенал.

Нинішнього сезону Мудрик провів 18 поєдинків, у яких забив десять голів та віддав вісім гольових передач.