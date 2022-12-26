Україна

Одеський клуб продовжує чищення свого складу перед другою половиною сезону.

Півзахисник Чорноморця Іван Литвиненко залишив одеський клуб. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Нагадаємо, 21-річний українець перебрався до складу "моряків" із львівського Руху у серпні цього року на правах вільного агента.

Нинішнього сезону Литвиненко провів лише один матч в УПЛ, у якому провів на полі 14 хвилин.

Таким чином команда Романа Григорчука продовжує чистити склад перед другою половиною сезону. До цього клуб попрощався із Сергієм Сухановим та Сергієм Петьком.

Після 15 турів Чорноморець набрав лише 11 очок та посідає передостаннє 15 місце у турнірній таблиці УПЛ.