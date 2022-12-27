Україна

Капітан закарпатського клубу поділився своїми думками після першої половини сезону.

Воротар Миная Олександр Бандура прокоментував свою відпустку, розповів про думки на полі під час матчів, а також привітав усіх українців з майбутніми святами.

"Я вдома. Час не втрачаю, тому що за період моєї відсутності справ трохи накопичилось. А головне ж із дітьми хочеться провести якомога більше часу, дружині увагу приділити. Тим паче зараз, коли у країні йде війна.

Хочеться у футбол грати весь час та й поряд з родиною бути. Спортсменам це вдається не завжди. Напередодні Нового року поділюсь маленькою мрією ― хочеться, щоб команда з Сум колись грала в УПЛ.

Досі у голові не вкладається, що росія розв’язала повномасштабну війну в Україні. Понад 300 днів війни, а не віриться, що ми це все переживаємо. Що кожен день на передовій хлопці та дівчата б’ються за нашу незалежність. Дякую їм ― кожен із них справжній герой. Завдяки їм ми маємо змогу жити.

Відверто кажучи, за роки кар’єри я навчився залишати усі думки у роздягальні. Виходиш на поле і робиш свою роботу. А після матчу повертаєшся до новин.

Я хочу поздоровити всіх українців із новорічними святами. Побажати здоров’я та перемоги. А нашим захисникам ― вклонитись. Ви герої! Не тільки наші, а всієї Європи. Справжні воїни світла!", - наводить слова Бандури прес-служба клубу.

Після 14 ігор Минай набрав 14 очок та посідає 13 місце у турнірній таблиці УПЛ.