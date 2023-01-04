Україна

Товариська гра запланована на 20 січня.

Дніпро-1 під час зимових зборів у Туреччині проведе товариський матч з польським клубом Ракув. Про це повідомляє прес-служба польського клубу.

Товариська гра відбудеться 20 січня. Про трансляцію поки що не повідомляється.

Наразі Ракув лідирує у чемпіонаті Польщі, на дев'ять очок випереджаючи Легію. Перший офіційний матч після перерви Ракув проведе 28 січня.

Дніпро-1 також лідирує в українській Прем'єр-лізі, випереджаючи Шахтар на п'ять очок. Чемпіонат України відновиться у березні.