Товариська гра запланована на 20 січня.
СК Дніпро-1
04 січня 2023, 18:42
Дніпро-1 під час зимових зборів у Туреччині проведе товариський матч з польським клубом Ракув. Про це повідомляє прес-служба польського клубу.
Товариська гра відбудеться 20 січня. Про трансляцію поки що не повідомляється.
Наразі Ракув лідирує у чемпіонаті Польщі, на дев'ять очок випереджаючи Легію. Перший офіційний матч після перерви Ракув проведе 28 січня.
Дніпро-1 також лідирує в українській Прем'єр-лізі, випереджаючи Шахтар на п'ять очок. Чемпіонат України відновиться у березні.