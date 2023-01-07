Команда Олександра Кучера проведе сім контрольних матчів.
СК Дніпро-1
07 січня 2023, 14:38
Дніпро-1 на своїй сторінці у Facebook опублікував плани команди на зимову перерву.
Команда Олександра Кучера проведе два навчально-тренувальні збори в Туреччині. Перший проходитиме з 8 по 21 січня, а другий з 25 січня по 7 лютого.
Також вже відомий календар товариських матчів дніпрян, що складається із семи поєдинків.
15 січня: Дніпро-1 — Динамо Тбілісі (Грузія)
16 січня: Дніпро-1 — Пахтакор (Узбекистан)
20 січня: Дніпро-1 — Ракув (Польща)
21 січня: Дніпро-1 — ФК Копер (Словенія)
29 січня: Дніпро-1 — ФК Сутьєска (Чорногорія)
2 лютого: Дніпро-1 — НС Мура (Словенія)
7 лютого: Дніпро-1 — ФК Ауда (Латвія)
Зазначається, що Дніпро-1 планує трансляцію поєдинків на своєму YouTube-каналі.
Після 14 ігор Дніпро-1 набрав 35 очок та лідирує у турнірній таблиці УПЛ, випереджаючи Шахтар на п'ять балів, але "гірники" мають гру в запасі.
Також Дніпро-1 вийшов до 1/16 фіналу Ліги конференцій, де зіграє проти кіпрського АЕКу з Ларнаки.