Україна

Команда Олександра Кучера проведе сім контрольних матчів.

Дніпро-1 на своїй сторінці у Facebook опублікував плани команди на зимову перерву.

Команда Олександра Кучера проведе два навчально-тренувальні збори в Туреччині. Перший проходитиме з 8 по 21 січня, а другий з 25 січня по 7 лютого.

Також вже відомий календар товариських матчів дніпрян, що складається із семи поєдинків.

15 січня: Дніпро-1 — Динамо Тбілісі (Грузія)

16 січня: Дніпро-1 — Пахтакор (Узбекистан)

20 січня: Дніпро-1 — Ракув (Польща)

21 січня: Дніпро-1 — ФК Копер (Словенія)

29 січня: Дніпро-1 — ФК Сутьєска (Чорногорія)

2 лютого: Дніпро-1 — НС Мура (Словенія)

7 лютого: Дніпро-1 — ФК Ауда (Латвія)

Зазначається, що Дніпро-1 планує трансляцію поєдинків на своєму YouTube-каналі.

Після 14 ігор Дніпро-1 набрав 35 очок та лідирує у турнірній таблиці УПЛ, випереджаючи Шахтар на п'ять балів, але "гірники" мають гру в запасі.

Також Дніпро-1 вийшов до 1/16 фіналу Ліги конференцій, де зіграє проти кіпрського АЕКу з Ларнаки.