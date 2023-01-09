Україна

Бельгієць записав відеозвернення до українця.

Впевнена гра Анатолія Трубіна у воротах Шахтаря та збірної України не залишає байдужими світових топів. Однією із найкращих ігор 21-річного футболіста у нинішньому сезоні стала зустріч проти Реалу на Сантьяго Бернабеу.

Можливо, саме це й надихнуло голкіпера "галактікос" Тібо Куртуа адресувати нашому співвітчизнику відеозвернення. У ньому один із найкращих сторожів воріт в усьому світі похвалив не тільки "гірника", а й свого партнера по клубу Андрія Луніна.

"Привіт, Анатолію! Це Тібо Куртуа. Хочу побажати тобі всього найкращого.

Минулими роками ми багато разів зіграли один проти одного. Ти дуже добре граєш у Шахтарі та національній збірній України. Для України це дуже добре – мати таких хороших воротарів, як ти та Андрій Лунін. Тому бажаю тобі всього найкращого, продовжуй старанно працювати і, сподіваюся, ти втілиш усі свої мрії" — підсумував бельгієць.