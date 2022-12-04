ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Голкіпер бельгійської збірної підбив підсумки невдалого виступу на чемпіонаті світу.

Голкіпер збірної Бельгії Тібо Куртуа висловився щодо невдалої гри своєї команди на ЧС-2022.

"Тепер я вболіватиму за Іспанію, але побажаю успіху й іншим партнерам по Реалу.

На цьому чемпіонаті світу та на попередньому Євро ми не були собою. Мені трохи соромно. Подивимося, що станеться. Хтось залишиться, хтось піде. У футболі все швидко змінюється. Вже в березні на нас чекає відбір на Євро-2024", – цитує Куртуа AS.

Нагадаємо, Куртуа провів 100 матчів за збірну Бельгії.