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Наставник дніпрян поділився своїми думками після виходу команди із відпустки.

Головний тренер Дніпра-1 Олександр Кучер прокоментував вихід команди з відпустки та повернення колективу до роботи на зборах у Туреччині.

"Хлопці зібралися, усі дуже раді один одного бачити. Перший тиждень будемо працювати над фізикою, набирати кондиції та готуватися до подальших матчів.

Ми дали гравцям програму, по якій вони працювали, так що вони вже приїхали із певною базою. Тепер вже будемо підіймати її на вищій рівень, більше працювати з м’ячем і готуватися до спарингів.

Кадрова ситуація? Звичайно, що усе це футбольне життя – люди приходять і уходять. Звісно, нам ще хочеться підсилитися, тому нам потрібні нові футболісти. Це від нас вимагає і турнірне становище, і наш майбутній графік.

Адже для того, щоб грати на два фронти, треба мати два склади, щоб була ротація, тому що все це дуже важко, як показала перша частина сезону. Постійні дороги, ігри через два дні на третій, тому треба відновлюватися, а в дорозі це дуже важко", - наводить слова Кучера прес-служба клубу.

Раніше став відомий календар контрольних матчів дніпрян на зборах у Туреччині.