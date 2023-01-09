Україна

Новоспечений гравець дніпрян поділився своїми думками після тренування з партнерами по команді.

Півзахисник Дніпра-1 Євген Пасіч прокоментував своє перше тренування у команді Олександра Кучера після переходу з рівненського Вереса.

"Команда прийняла мене дуже добре. Половину хлопців я знаю ще з минулих часів. Тренування було інтенсивним, але я вдома готувався, тому почуваюся нормально.

Звичайно я стежив за командою у першій частині сезону: мені подобається її гра", - наводить слова Пасіча прес-служба клубу.

Раніше головний тренер Дніпра-1 Олександр Кучер прокоментував вихід команди з відпустки.