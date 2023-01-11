Команда Юрія Вернидуба розпочала підготовку до другої половини сезону.
ФК Кривбас
11 січня 2023, 09:40
У вівторок, 10 січня, футболісти Кривбасу вийшли з відпустки та вперше зібралися на тренувальній базі у 2023 році. Про це повідомляє прес-служба клубу.
До команди Юрія Вернидуба вже приєдналися новачки – Максим Луньов, Клім Приходько та Данило Бескоровайний.
Також наголошується, що розташування клубу залишив Іван Зотько, Олексій Хобленко вирушив в оренду до Карпат, а Назар Волошин проведе збори з київським Динамо.
Кривбас провів легке тренування, закінчивши його пробіжкою. З сьогоднішнього дня команда Юрія Вернидуба працюватиме у дворазовому режимі.
Після 15 турів Кривбас набрав 18 очок та посідає дев'яте місце у турнірній таблиці УПЛ.