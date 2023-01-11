Україна

Команда Юрія Вернидуба розпочала підготовку до другої половини сезону.

У вівторок, 10 січня, футболісти Кривбасу вийшли з відпустки та вперше зібралися на тренувальній базі у 2023 році. Про це повідомляє прес-служба клубу.

До команди Юрія Вернидуба вже приєдналися новачки – Максим Луньов, Клім Приходько та Данило Бескоровайний.

Також наголошується, що розташування клубу залишив Іван Зотько, Олексій Хобленко вирушив в оренду до Карпат, а Назар Волошин проведе збори з київським Динамо.

Кривбас провів легке тренування, закінчивши його пробіжкою. З сьогоднішнього дня команда Юрія Вернидуба працюватиме у дворазовому режимі.

Після 15 турів Кривбас набрав 18 очок та посідає дев'яте місце у турнірній таблиці УПЛ.