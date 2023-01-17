Україна

Слова капітана "спортклубівців".

Капатін СК Дніпро-1 Олександр Сваток, який нещодавно продовжив контракт із клубом, дав коментар після останнього контрольного спарингу команди Олександра Кучера. У ньому українська команда переграла чемпіона Узбекистана Пахтакор, який очолює Максим Шацьких — 3:0.

"Трошки накопичується втома, адже граємо під навантаженнями, тому інколи припускаємося дитячих помилок. Проте це все зрозуміло, адже зараз збори. Треба не розслаблятися і працювати далі.

Що ж до підготовки до спарингів, то перед матчем тренер нам каже про те, які у суперника сильні сторони та на кого з гравців слід звернути увагу".

Також 28-річний футболіст відповів, чи є вже у команди думки щодо матчів із АЕКом у Лізі Конференцій.

"Ні, поки що у нас день за днем йде велике навантаження на тренуваннях, ми на цьому зосереджені, так що зараз ще зарано думати про те, що буде за декілька тижнів" — передає слова захисника офіційний сайт СК Дніпро-1.