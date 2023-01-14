Україна

Капітан залишається у дніпровському клубі.

Лідер УПЛ СК Дніпро-1 на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту з капітаном команди Олександром Сватком. Нова угода захисника розрахована на 3 роки.

Відзначимо, що Олександр є вихованцем старого Дніпра, де й розпочинав футбольну кар'єру. Крім рідного клубу Сваток він пограв в оренді у Волині, а згодом побував у луганській Зорі та сплітському Хайдуку з Хорватії. 1 січня 2020 року Сваток перейшов до СК Дніпро-1.

Нагадаємо, нещодавно "спортклубівців" залишили Громов та Бузанелло.