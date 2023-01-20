Дивіться відео голів та огляд товариського матчу, що відбувся 20 січня о 10:30.
СК Дніпро-1
20 січня 2023, 18:25
Дніпро-1 у черговому контрольному матчі на навчально-тренувальних зборах поступився польському Ракуву з рахунком 1:3.
У складі дніпрян єдиний гол забив Танковський у середині другого тайму, а у поляків відзначалися Кун, Петрасек та Лопес, який реалізував пенальті.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Дніпро-1 — Ракув:
Дніпро-1 – Ракув 1:3
Голи: Танковський, 72 — Кун, 2, Лопес, 63 (з пенальті), Петрасек, 80.
Дніпро-1 (1 тайм): Кінарейкін, Хайнер (Пасіч, 37), Сарапій, Сваток, Гомес, Бабенко, Когут, Піхальонок, Гуцуляк, Назаренко, Довбик.
Дніпро-1 (2 тайм): Валеф, Логінов, Порох, Пасіч, Клименчук, Танковський, Рубчинський, Підлепенець, Танчик, Амаш, Гуцуляк (Довбик, 81).
Ракув: Ковачевич, Петрасек, Рундич, Сварнас, Бергген (Сук’єнніцкі, 46, Цебула, 74), Тудор, Лопес (Жеан, 76), Гутковскіс (Ледерман, 74), Кун, Новак (Кочергін. 46), Папаніколау (Мусіолік, 74).