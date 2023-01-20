Україна

Львівська команда розлучилася із двома футболістами.

Нападник Назарій Нич та півзахисник Віталій Бойко залишили Львів. Про це повідомляє прес-служба клубу.

23-річний форвард виступав за львів'ян із сезону-2019/20. За цей час він відіграв 69 матчів та забив шість голів. У першій половині цього сезону Назарій відіграв 14 матчів, забивши один гол.

25-річний хавбек приєднався до Львова у серпні минулого року. На його рахунку 13 матчів, один гол та два асисти.

Раніше повідомлялося, що Львів підписав контракт із Алібековим.