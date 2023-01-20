Львівська команда розлучилася із двома футболістами.
Назарій Нич, ФК Львів
20 січня 2023, 18:40
Нападник Назарій Нич та півзахисник Віталій Бойко залишили Львів. Про це повідомляє прес-служба клубу.
23-річний форвард виступав за львів'ян із сезону-2019/20. За цей час він відіграв 69 матчів та забив шість голів. У першій половині цього сезону Назарій відіграв 14 матчів, забивши один гол.
25-річний хавбек приєднався до Львова у серпні минулого року. На його рахунку 13 матчів, один гол та два асисти.
Раніше повідомлялося, що Львів підписав контракт із Алібековим.