Україна

Це буде перший спаринг на зборах для "моряків".

Одеський Чорноморець продовжує підготовку до другої половини сезону на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.

Сьогодні, 21 січня, команда Романа Григорчука проведе свій перший контрольний матч після зимової перерви.

Суперником "моряків" буде Спартак Варна. На даний момент Спартак посідає останнє місце у турнірній таблиці чемпіонату Болгарії.

Стартовий свисток матчу прозвучить о 15:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу:

Нагадаємо, після 15 ігор Чорноморець набрав 11 очок та посідає передостаннє, 15 місце у турнірній таблиці УПЛ.