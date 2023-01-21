Україна

Голкіпер "гірників" поділився своїми думками після першого спарингу на зборах.

Воротар донецького Шахтаря Анатолій Трубін прокоментував поразку своєї команди у першому контрольному матчі на зборах у Туреччині проти австрійської Аустрії (1:2).

"Матч став гарним завершенням першого збору. Прикро, що не вдалося виграти, однак всі хотіли перемогти. Радує, що бачиш це в очах кожного в команді. Повторюсь: прикро, що не виграли, проте мені сподобалось те, як ми грали, та ще є над чим працювати. Нам буде про що подумати у вихідні, а вже потім працюватимемо далі, щоб перемагати.

Коли я виходив на другий тайм, то хвилювався. Ми два місяці не грали і скучили за улюбленою грою. Тому хвилювання мав до першого доторку м’яча. Скажу, що й на товариські матчі ти виходиш зарядженим на 100%, аби перемогти.

Перший збір минув добре. Скучили за футболом, нині всі в однакових кондиціях. Повторюсь: зараз матимемо кілька днів, щоб набратися сил і працювати наполегливіше. З одного боку, усе добре, а з іншого – хотілося б перемогти. Тому відсотків на 70 я вдоволений, бо ми все ж стартували. Надалі треба іще краще тренуватися та грати", - наводить слова Трубіна прес-служба "гірників".

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Шахтар — Аустрія.