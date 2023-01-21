Дмитро Хомченовський поділився своїми думками після двосторонки на зборах.
Дмитро Хомченовський, ФК Кривбас
21 січня 2023, 16:15
Півзахисник Кривбасу Дмитро Хомченовський прокоментував двосторонку на навчально-тренувальних зборах, у якій "білі" обіграли "фіолетових" з рахунком 2:1.
"Нарешті футбол. З мʼячем краще тренуватись та бігати. Так, моментами трошки ще важкувато, але це початок зборів й ми над цим працюємо. В Туреччині наберемо оптимальні кондиції, аби добре виступити у другій половині сезону. Всі дуже скучили за футболом, за хорошими матчами. На другому зборі нас очікує чотири гри, вже хочеться розпочати.
Арбітру матчу явно не вистачає кваліфікації, в Туреччині треба з цим щось робити. Можливо, відправити на якісь курси, щоб наступного разу він судив краще. Інспектор матчу поставив йому пʼятірку? Це ми ще будемо перевіряти", - наводить слова Хомченовського прес-служба клубу.
Раніше повідомлялося, що Кривбас проведе спаринги проти Шерифа, Нефтчі та Септемврі.