Україна

Дмитро Хомченовський поділився своїми думками після двосторонки на зборах.

Півзахисник Кривбасу Дмитро Хомченовський прокоментував двосторонку на навчально-тренувальних зборах, у якій "білі" обіграли "фіолетових" з рахунком 2:1.

"Нарешті футбол. З мʼячем краще тренуватись та бігати. Так, моментами трошки ще важкувато, але це початок зборів й ми над цим працюємо. В Туреччині наберемо оптимальні кондиції, аби добре виступити у другій половині сезону. Всі дуже скучили за футболом, за хорошими матчами. На другому зборі нас очікує чотири гри, вже хочеться розпочати.

Арбітру матчу явно не вистачає кваліфікації, в Туреччині треба з цим щось робити. Можливо, відправити на якісь курси, щоб наступного разу він судив краще. Інспектор матчу поставив йому пʼятірку? Це ми ще будемо перевіряти", - наводить слова Хомченовського прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що Кривбас проведе спаринги проти Шерифа, Нефтчі та Септемврі.