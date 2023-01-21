Україна

Валерій Юрчук поділився своїми думками після гри з вірменським Пюніком.

Воротар Дніпра-1 Валерій Юрчук прокоментував перемогу своєї команди у контрольному матчі проти вірменського Пюніка (3:1).

"Зі здоров'ям все нормально. У одному із епізодів трошки був неуважний. Зараз будуть вихідні і все буде в нормі.

У нас зараз багато воротарів, але сподіваюся, що у чесній конкуренції хто виграє, той і буде грати в офіційних матчах.

Ми ще нічого не зробили. Попереду ще багато матчів, до яких ми готуємося тут зараз. Треба буде усе доводити у наступних матчах, щоб зайняти перше місце", - наводить слова Юрчука прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що Дніпро-1 орендує колишнього форварда Порту.