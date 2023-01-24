Україна

Полтавська команда готується до другої половини сезону в УПЛ.

Сьогодні, 24 січня, полтавська Ворскла проведе одразу два контрольні матчі на навчально-тренувальних зборах у Туреччині. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Це будуть перші спаринги для команди Віктора Скрипника після зимової перерви.

Перша зустріч відбудеться о 10:30 за київським часом. Суперником полтавців буде представник Суперліги Косово – Дукаджині, яку тренує легенда полтавського клубу Арменд Даллку.

Другий матч заплановано на 15:15. Це буде гра проти Напредака – команди з чемпіонату Сербії.

Трансляції обох поєдинків заплановано на клубному YouTube-каналі.

Раніше повідомлялося, що Ворскла продовжила контракт із молодим захисником Крупським.