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Микита Татарков поділився своїми думками після перших тренувань Кривбасу у Туреччині.

Півзахисник Кривбасу Микита Татарков прокоментував перші тренування команди на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.

"Умови для тренувань та проживання супер, і погода супер, і готель також на рівні. Дуже вдячні керівництву Кривбасу і нашим ЗСУ за можливість займатись улюбленою справою.

Спочатку втягуємось, а потім вже буде серйозна робота, почнемо тренуватись на сто відсотків. Дуже приємно, що одразу почали працювати з мʼячами, адже у Кривому Розі перший тиждень зборів була бігова робота. Чесно кажучи, засумували за мʼячами", - наводить слова Татаркова прес-служба клубу.

Нагадаємо, сьогодні Кривбас проведе свій перший спаринг на зборах, а суперником буде болгарський Хебир. Матч розпочнеться о 15:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна онлайн-трансляція матчу.