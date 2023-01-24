Команда Юрія Вернидуба протистоятиме представнику чемпіонату Болгарії.
ФК Кривбас
24 січня 2023, 10:45
Сьогодні, 24 січня, Кривбас проведе свій перший контрольний матч на навчально-тренувальному зборі в Туреччині.
Суперником команди Юрія Вернидуба буде болгарський Хебир, який представляє містечко Пазарджик.
В даний час Хебир займає передостаннє місце в турнірній таблиці чемпіонату Болгарії, набравши 12 очок після 18 турів.
Стартовий свисток матчу прозвучить о 15:00 за київським часом.
Онлайн-трансляція матчу:
Раніше повідомлялося, що четверо ультрас Кривбасу загинули на фронті, захищаючи Україну.