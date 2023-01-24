Сьогодні, 24 січня, Кривбас проведе свій перший контрольний матч на навчально-тренувальному зборі в Туреччині.

Суперником команди Юрія Вернидуба буде болгарський Хебир, який представляє містечко Пазарджик.

В даний час Хебир займає передостаннє місце в турнірній таблиці чемпіонату Болгарії, набравши 12 очок після 18 турів.

Стартовий свисток матчу прозвучить о 15:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу:

Раніше повідомлялося, що четверо ультрас Кривбасу загинули на фронті, захищаючи Україну.